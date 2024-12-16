Yapı Kredi FRWRD İnovasyon Haftası Gerçekleşti

Ekonomi

Yapı Kredi, inovasyon ekosisteminin ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan FRWRD İnovasyon Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bankanın çalışanlarına özel olarak çeşitli uzmanlar eşliğinde inovasyon ve gelecek eğilimleri, data, yeni nesil kullanıcı deneyimi, görüntü işleme, yapay zeka gibi konularda çevrim içi seminerler, toplantılar ve çalışma atölyeleri düzenlendi.

Ayrıca, ekosistem partnerleriyle buluşmak amacıyla yine Yapı Kredi FRWRD İnovasyon Haftası'na özel olarak Girişimci Kurumlar Platformu (GKP) ile "Yapı Kredi FRWRD İnovasyon Haftası GKP İnovasyon Liderleri Buluşması" da gerçekleştirildi.

Ekosistemin önemli kurumlarının bir araya geldiği bu buluşmada, Bankanın inovasyona yaklaşımı, FRWRD programları ile girişimcilik ekosistemine sağlanan katkılar ve bu yıl Portekiz'de düzenlenen FRWRD Global programının girişimcilere sağladığı avantajlar da konuşuldu.

JUSTWork Ofis Kampüs'te gerçekleşen etkinliğin katılımcıları arasında, FRWRD Global'24 Portekiz programına seçilen girişimlerin kurucuları ve Girişimci Kurumlar Platformu'na üye şirketler yer aldı. Etkinlik sonunda girişimciler, Girişimci Kurumlar Platformu üye şirketleri ile network kurma şansı da yakaladı.

"İnovasyonla geleceği şekillendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, sınırsız bankacılığın öncülerinden biri olarak Türkiye'de inovasyon kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

"FRWRD İnovasyon Haftası" kapsamında bu yıl da Yapı Kredi olarak çalışanlarını uzmanlarla buluşturdukları birçok farklı konu başlığında eğitimler, seminerler ve etkinlikler düzenlediklerini aktaran Doğan,"FRWRD çatısı altında Bankamız ve girişimler arasında güçlü bir sinerji yaratmak amacıyla kendimizi her yıl daha da güncelleyerek geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme vizyonuyla yol almaya devam ediyoruz. FRWRD programlarımız, ülkemizin inovasyon ekosistemine katkı sağlamak ve girişimcilik kültürünü desteklemek adına attığımız çok önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Doğan, FRWRD bünyesinde yalnızca yenilikçi çözümler geliştirmek isteyen girişimciler için bir platform sağlamakla kalmadıklarını, aynı zamanda onların iş dünyasının dönüşümüne olan katkılarını da pekiştirdiklerini vurguladı.

Öte yandan inovasyon, teknoloji ve girişimciliğin Türkiye'deki gelişimine katkı sağlayacak en önemli unsurlardan birinin de yeni pazarlara açılabilmek olduğunun altını çizen Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu doğrultuda bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Yapı Kredi FRWRD Global programımızda yapay zeka ile hayatı kolaylaştıracak çözümler üreten girişimler ile Portekiz'de 8 gün boyunca uluslararası girişim ekosistemiyle buluşturduk. İnovasyon Haftası kapsamında GKP ile düzenlenen etkinliğimizde de FRWRD Global Portekiz programı katılımcısı girişimler ve GKP üyeleriyle bir araya gelerek çok değerli fikir alışverişlerinde bulunduk. Yapı Kredi olarak hem kurum içinde hem de kurum dışında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı, girişimcileri desteklemeyi ve onların başarı hikayelerine ortak olmayı bir görev olarak görüyoruz. FRWRD ile önümüzdeki dönemlerde de girişimcilik ekosistemini güçlü bir şekilde desteklemeye ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."