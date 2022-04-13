Yapı Kredi Özel Bankacılık'tan genç sanatçılara destek - Son Dakika

Yapı Kredi Özel Bankacılık, genç sanatçılarla hayalleri arasındaki sınırları kaldırmak için hayata geçirdiği "Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu" bursiyerleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte hayata geçirilen "Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu Fonu" ile "Üstün Başarı Sanat Bursu" ve "Yüksek Öğretim Eğitim Sanat Bursu" olmak üzere iki farklı program aracılığıyla sanat alanında eğitim gören genç yetenekler destekleniyor.

Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Yönetim Başkanı Abdullah Kutucu'nun önderliğinde genç yetenekler ile organize edilen gecede, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın Genel Müdürü Tülay Güngen de katılım gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Başkanı Abdullah Kutucu, yalnızca kendi iş alanlarında değil, topluma her alanda değer katmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak attığımız tüm adımlarda odağımıza ortak fayda sağlamayı ve değer yaratmayı alıyoruz. Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu ile kültür sanata verdiğimiz değer ekseninde toplumumuza katkıda bulunuyoruz. Kültür-sanat alanının gönüllü destekçisi ve koruyucusu olarak yaptığımız tüm çalışmaları, ülkemize karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türk Eğitim Vakfı ile hayata geçirdiğimiz bu proje ile sanat alanında eğitim gören genç yetenekleri desteklemekten gurur duyuyoruz. Kültür ve sanatın gelişimini odağımıza alarak topluma değer katmayı hedefliyor, genç sanatçıların yaşamlarına dokunarak onların yanlarında oluyoruz. Gelecekte de bursiyerlerimizin büyük başarılarına tanık olmak için sabırsızlanıyoruz."

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın da Türkiye'de gençlerin en büyük ortak dertlerinden birinin eğitim olduğunu belirterek, "Gençlerimizin geleceği eğitimden geçiyor. Ancak maddi yetersizlikler, gençlerle eğitimin arasına aşılması güç bir duvar örüyor. Bu duvarın aşılması için öncelikle gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sunmak gerekiyor. Biz de Türk Eğitim Vakfı olarak bu amaç doğrultusunda çaba gösteriyoruz. Amacımız, ihtiyacı olan daha çok öğrenciye dokunmak. Bu amacımıza ulaşırken Yapı Kredi Özel Bankacılık bizim yol arkadaşlarımızdan birisi oldu. Üstün Başarı Bursu alarak sanat eğitimini sürdüren bursiyerlerimizin hayallerinin peşinden gitmesi ve yeteneklerini geliştirerek sanat alanında başarıyla ilerlemeleri bizi gururlandırıyor. TEV-Yapı Kredi Özel Bankacılık Sanat Bursu Fonu sayesinde sanat eğitimi alan gençlerin bu alanda ilerlemelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YKS'de ilk 5 bine giren öğrenciler başvurabiliyor

Üstün Başarı Bursu'na; Lisans Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre, tercih ettiği bölüme girdiği puan türünde ilk 5 bine giren öğrenciler başvuru yapabiliyor. Ayrıca, halen bir yükseköğrenim kurumunda başvuru koşullarında belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden, hazırlıktan 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrenciler de Üstün Başarı Bursu'ndan faydalanabiliyor.

Başvuran öğrenciler, teknik ön elemeden sonra alanlarına yönelik genel yetenek ve yetkinlik testlerine giriyor. Her iki testi de geçen adaylar son olarak kompozisyon sınavına davet ediliyor. Tüm bu değerlendirme aşamalarını geçen adaylar ise mülakata girmeye hak kazanıyor.