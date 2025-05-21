Yapı Kredi, Qorus Ödüllerinde İki Ödül Kazandı

Yapı Kredi, Qorus tarafından düzenlenen "Qorus Reinvention Awards Europe 2025"te iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka ve ileri veri analitiği çözümleri temelinde geliştirilen "PredictiBank" şube hedefleme modelinin yarattığı yenilikçi etki ile "Operasyonel Mükemmellik" kategorisinde gümüş ödül alan Yapı Kredi, "European Innovator of the Year" kategorisinde de bronz ödülün sahibi oldu.

Bankaya gümüş ödül kazandıran PredictiBank, manuel süreçleri yapay zekanın ve gelişmiş veri analitiği araçlarının sunduğu imkanları entegre ederek dinamik ve veri odaklı modellere dönüştürüyor.

Teknoloji ve girişimcilik ekosistemini desteklediği tüm inovasyon projeleriyle de Qorus tarafından aday gösterilen Yapı Kredi, kazandığı bronz ödül ile inovasyonda alanında da iddiasını gösterdi.