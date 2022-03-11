Yapı Kredi'ye maaşını taşıyan emeklilere özel nakit promosyon - Son Dakika

Yapı Kredi, 3 yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenlere 2 bin 750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emeklilere özel nakit promosyon kampanyası 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.

Yapı Kredi emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay "Hoş geldin" faizi avantajlarından faydalanırken aynı zamanda bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlardan yararlanabiliyor. Ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve Havale) imkanından da faydalanabiliyor.

Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca Yapı Kredili emeklilere ücretsiz olarak sağlanıyor. Bununla birlikte Yapı Kredi emekli maaş müşterilerine özel birçok markada özel indirimler de sunuluyor.

Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeye gitmelerine gerek kalmadan, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını kolayca Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.

Ayrıca emekli tanıdıklarına referans olarak emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşımasını sağlayanlar için "Emekli Referans" kampanyası da 31 Mart 2022'ye kadar devam ediyor. Kampanya kapsamında emekli yakınlarının emekli maaşlarının bankaya taşınmasını sağlayan Yapı Kredi müşterileri, her bir kişi 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.