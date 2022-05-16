Yaş çay üreticileri alım fiyatından memnun - Son Dakika
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Yaş çay üreticileri alım fiyatından memnun

16.05.2022 12:56
Yaş çay üreticileri alım fiyatından memnun

Rize'de yaş çay üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı yaş çay kilogram fiyatının desteklemeyle birlikte 7 lira olarak açıklanmasından mutlu oldu.

Rize'de yaş çay üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı yaş çay kilogram fiyatının desteklemeyle birlikte 7 lira olarak açıklanmasından mutlu oldu.

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, AA muhabirine, yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatın yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatının ise yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıldığını anımsattı.

Zammın kendileri için "çiftçi bayramı" olduğunu belirten Mavi, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sürece kolay gelinmedi. Konuştuk, sabrettik ve sonunda başardık. Günün şartlarında enflasyonun üzerinde bir fiyat olduğu için memnunuz. İnşallah bu sene bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatırız." dedi.

Mavi, artan gübre fiyatlarının üreticilerin maliyetini artırdığını ifade ederek, organik üretim için kimyasal gübreleme bırakılarak hayvansal gübre kullanımına geçilmesini istedi.

Toprağın kalitesinin kimyasal gübreden ötürü düştüğünü, kalitenin artırılması için 4 yıla ihtiyaç olduğunu kaydeden Mavi, budama yapılan bahçelerden başlanarak organik tarıma geçilmesi gerektiğini söyledi.

Çay üreticisi Mehmet Özdemir ise çay fiyatından memnun olduğunu vurgulayarak, "Enflasyona göre çok güzel bir fiyat. Fiyata itiraz etme şansımız yok. Kuru çayın satıldığı fiyata bakılınca çok güzel bir fiyat." diye konuştu.

Özdemir, bahçelerdeki otları temizlediklerini, yaş çay kalitesinin yüksek olması için çabaladıklarını ifade etti.

Meryem Mavi de yaklaşık 60 yıldır çay bahçelerinde hasat yaptığını anlatarak, "Çayın kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Çayı bugünlere zor getirdik. Elbet çok zor yerlerde çay topluyoruz. Arazi engebeli olduğu için zorlanıyoruz ama çay bizim için padişahtır. Ekmek yiyoruz. Bunun kıymetini bilerek yapmamız gerekiyor." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yaş çay üreticileri alım fiyatından memnun - Son Dakika


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