Yaş meyve sebze ihracatı yılın ilk çeyreğinde ülkeye 762 milyon dolar getirdi - Son Dakika
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Yaş meyve sebze ihracatı yılın ilk çeyreğinde ülkeye 762 milyon dolar getirdi

12.04.2022 11:51

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı 2022'nin ilk çeyreğinde 762 milyon 663 bin dolar oldu.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı 2022'nin ilk çeyreğinde 762 milyon 663 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2021'in ilk çeyreğinde 774 milyon 5 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatında, bu yılın aynı döneminde yüzde 1 azalış kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğinde sektör ihracatçıları 762 milyon 663 bin dolarlık yaş sebze meyve dış satımı gerçekleştirdi.

Bu dönemde, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 5 artışla 313 milyon 682 dolarlık narenciye, yüzde 1 artışla 301 milyon 161 dolarlık sebze ve yüzde 16 azalışla 142 milyon 264 bin dolarlık meyve ihraç edildi. Dış satımın geri kalan kısmını da çay oluşturdu.

İlk çeyrekte 792 bin 236 ton narenciye, 517 bin 248 ton sebze, 275 bin 252 ton meyve ihracatı yapıldı.

"Beklentimiz daha yüksek"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, yaş sebze ve meyve sektörünün ülke ekonomisine ilk çeyrekte önemli katkı sunduğunu söyledi.

Sektör temsilcilerinin önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Sin, bunların sonuçsuz kalmadığını ifade etti.

Sin, yılın ilk çeyreğinde bekledikleri rakamlara ulaştıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Rakamlar iyi ama bizim beklentimiz daha yüksek. Bizden kaynaklanmayan, hesapta olmayan jeopolitik gelişmeler işlerimizi aksatıyor. Rusya'ya ihracatımız devam ediyor. Rusya'nın bazı kota koyduğu ürünler vardı. Biber, üzüm, nar, greyfurt... Bizim girişimimizle Rusya'dan bir heyet geldi. Buradaki çalışmaları gösterdik. Kısa süre sonra hızlı bir şekilde dönüş sağlandı. Şimdi (ihracatta) yasaklı ürün kalmadı. Bu da bizim için çok önemli gelişme. Bunu sevinçle karşıladık. Türkiye ihracatını artırmak ve yeni müşteri bulmak için çalışıyoruz."

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yaş meyve sebze ihracatı yılın ilk çeyreğinde ülkeye 762 milyon dolar getirdi - Son Dakika


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