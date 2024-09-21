Yatırım Fonları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım Fonları Yükseldi

Yatırım fonları bu hafta ortalama %1,89, BES fonları ise %2,36 değer kazandı.

21.09.2024 12:21
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,89, BES fonları yüzde 2,36 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,40 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,88 ile "Endeks"te görülürken gerileyen fon ise olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,89145083
Borsa Yatırım Fonları4,33220
Borçlanma Araçları Fonları0,86730
Fon Sepeti Fonları2,97780
Hisse Senedi Fonları4,401230
Karma ve Değişken Fonlar2,771400
Katılım Fonları1,76570
Kıymetli Maden Fonları3,14180
Para Piyasası Fonları0,91540
Serbest Fon1,4890783
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 2,363756
Başlangıç Fonları0,90100
Borçlanma Araçları1,10450
Değişken2,761392
Devlet Katkısı2,52120
Endeks4,8840
Fon Sepeti Fonu2,90160
Hisse Senedi4,35320
Karma2,8690
Katılım1,89293
Kıymetli Madenler3,40150
OKS Katılım0,72231
OKS Standart1,45100
Para Piyasası0,90130
Standart1,77130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,1330
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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