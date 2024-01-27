Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları da BES fonları da ortalama yüzde 1,30 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 2,54 ile "Hisse Senedi Fonları" kaydederken, tek gerileyen fon yüzde 1,73 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,36 ile "Hisse Senedi", tek gerileyen fon yüzde 1,78 ile "Kıymetli Madenler" olarak kayda geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 1,30 1259 85 Borsa Yatırım Fonları 1,11 17 3 Borçlanma Araçları Fonları 0,74 71 0 Fon Sepeti Fonları 1,58 65 1 Hisse Senedi Fonları 2,54 105 3 Karma ve Değişken Fonlar 2,02 119 2 Katılım Fonları 0,52 37 8 Kıymetli Maden Fonları -1,73 0 16 Para Piyasası Fonları 0,79 48 0 Serbest Fon 1,20 814 55 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,30 356 17 Başlangıç Fonları 0,87 10 0 Borçlanma Araçları 0,70 46 0 Değişken 1,72 140 0 Devlet Katkısı 1,18 12 0 Endeks 1,92 4 0 Fon Sepeti Fonu 1,94 12 0 Hisse Senedi 2,36 32 0 Karma 1,30 9 0 Katılım 1,26 28 2 Kıymetli Madenler -1,78 0 15 OKS Katılım 0,79 24 0 OKS Standart 0,88 10 0 Para Piyasası 0,89 13 0 Standart 1,05 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,30 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA