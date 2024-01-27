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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ve BES fonları ortalama yüzde 1,30 değer kazandı. En fazla yükselen fonlar 'Hisse Senedi Fonları' ve 'Hisse Senedi' oldu. Tek gerileyen fonlar ise 'Kıymetli Maden Fonları' ve 'Kıymetli Madenler' olarak kaydedildi. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile kazandıran ve kaybettiren fon sayıları da verilmiştir.

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
27.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:05
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Bu hafta yatırım fonları da BES fonları da ortalama yüzde 1,30 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 2,54 ile "Hisse Senedi Fonları" kaydederken, tek gerileyen fon yüzde 1,73 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,36 ile "Hisse Senedi", tek gerileyen fon yüzde 1,78 ile "Kıymetli Madenler" olarak kayda geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,30125985
Borsa Yatırım Fonları1,11173
Borçlanma Araçları Fonları0,74710
Fon Sepeti Fonları1,58651
Hisse Senedi Fonları2,541053
Karma ve Değişken Fonlar2,021192
Katılım Fonları0,52378
Kıymetli Maden Fonları-1,73016
Para Piyasası Fonları0,79480
Serbest Fon1,2081455
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,3035617
Başlangıç Fonları0,87100
Borçlanma Araçları0,70460
Değişken1,721400
Devlet Katkısı1,18120
Endeks1,9240
Fon Sepeti Fonu1,94120
Hisse Senedi2,36320
Karma1,3090
Katılım1,26282
Kıymetli Madenler-1,78015
OKS Katılım0,79240
OKS Standart0,88100
Para Piyasası0,89130
Standart1,05130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,3030
(Sürecek)

Kaynak: AA
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