Yatırım ve BES Fonlarında Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonlarında Artış

Yatırım fonları ortalama %0,42, BES fonları %0,57 değer kazandı. Para Piyasası Fonları en çok yükseldi.

12.10.2024 12:51
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,57 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,93 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, gerileyen tek fon yüzde 0,06 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,96 ile "Endeks"te görülürken, gerileyen fon ise bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,421048481
Borsa Yatırım Fonları0,40148
Borçlanma Araçları Fonları0,475816
Fon Sepeti Fonları0,195722
Hisse Senedi Fonları0,8610221
Karma ve Değişken Fonlar0,6811228
Katılım Fonları0,61517
Kıymetli Maden Fonları-0,06108
Para Piyasası Fonları0,93550
Serbest Fon0,32603379
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,5730774
Başlangıç Fonları0,90100
Borçlanma Araçları0,022322
Değişken0,6511526
Devlet Katkısı0,73120
Endeks1,9640
Fon Sepeti Fonu0,62133
Hisse Senedi0,91293
Karma0,5281
Katılım0,35266
Kıymetli Madenler0,3196
OKS Katılım0,70231
OKS Standart0,4082
Para Piyasası0,91130
Standart0,2694
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8630
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonlarında Artış - Son Dakika

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