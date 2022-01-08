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Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

08.01.2022 10:58
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 9,46 kazançla 2.033,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.864,79 puanı, en yüksek 2.036,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,85 artışla 1.874,17 puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,99 kazançla 3.676,23 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 10,54 primle 1.473,84 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,87 değerle 2.736,38 puana yükseldi.

Kardemir en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,47 ile Kardemir oldu. Kardemir'i, yüzde 23,83 ile Türk Hava Yolları ve yüzde 22,48 ile Tüpraş izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 8,70 ile Gen İlaç, yüzde 5,35 ile Esenboğa Elektrik ve yüzde 4,91 ile İş Yatırım Menkul Değerler şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 107 milyar 170 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 90 milyar 149 milyon lirayla Ford Otosan ve 84 milyar 840 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,05 kazançla 796,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,05 artışla 5 bin 267 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,61 değer kazanarak 13,8080 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,38 artışla 15,6310 lira oldu.

Geçen hafta 18,2640 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,75 kazançla 18,7660 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,36 değer kazanarak 15,0180 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Borsa İstanbul, Yatırım, Döviz, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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