Üye Girişi
Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

22.01.2022 11:03
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından altın kazandırırken, borsa ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından altın kazandırırken, borsa ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,98 kayıpla 2.011,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.959,40 puanı, en yüksek 2.102,97 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,51 azalışla 1.896,18 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,73 düşüşle 3.579,46 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,49 kayıpla 1.473,90 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,94 azalışla 2.638,83 puana geriledi.

CAN2 Termik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,70 ile Can2 Termik oldu. Can2 Termik'i yüzde 20,10 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 14,30 ile Gen İlaç izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,11 ile Ereğli Demir Çelik, yüzde 8,71 ile Kordsa Teknik Tekstil ve yüzde 8,23 ile ASELSAN şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 100 milyar 590 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 90 milyar 394 milyon lirayla Ford Otosan ve 84 milyar 224 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.

Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,13 artışla 795 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,28 değerle 5 bin 320 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1 değer kaybederek 13,3970 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,79 azalışla 15,2050 lira oldu.

Geçen hafta 18,6020 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,26 kayıpla 18,1820 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,40 değer kaybederek 14,6890 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

YORUMLAR
500

Borsa İstanbul, Yatırım, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı         
14:50
Ağlayarak kira yardımı isteyen çiftin ev sahibi oldukları ortaya çıktı Ağlayarak kira yardımı isteyen çiftin ev sahibi oldukları ortaya çıktı         
14:30
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım         
13:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19

Son Dakika Haberleri
14:50 Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı
14:46 Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:25 Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
14:09 Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı bu kadar da olmaz dedi
13:54 Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu resti çekti: Herkes kendi işine baksın
13:35 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım
13:34 Esnaf zamlara isyan ediyor: Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz
13:18 Karlı havalar kazaları artırdı! İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Camları kırarak yolcuları çıkardılar, 5 yaralı var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 14:57:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement