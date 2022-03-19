Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

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Yatırımcı rehberi (1)

19.03.2022 11:11
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,40 kazançla 2.144,26 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.066,23 puanı, en yüksek 2.148,67 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,93 artışla 1.930,29 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,15 primle 3.853,13 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,01 kazançla 1.560,33 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,98 artışla 2.697,91 puana yükseldi.

Ford Otosan en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,04 ile Ford Otosan oldu. Ford Otosan'ı yüzde 19,22 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama ve yüzde 18,61 ile Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,27 ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 10,58 ile Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret ve yüzde 7,63 ile Parsan Makina Parçaları Sanayi oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 126 milyar 560 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 103 milyar 378,1 milyon lirayla Ford Otosan ve 85 milyar 176 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,57 azalışla 919,35 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,57 düşüşle 6 bin 79 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,41 değer kazanarak 14,7910 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,85 artışla 16,3110 lira oldu.

Geçen hafta 19,3120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 kazançla 19,4880 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,09 değer kazanarak 15,8500 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Ford Otosan, Yatırım, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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