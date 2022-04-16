Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

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Yatırımcı rehberi (1)

16.04.2022 11:01
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,22 kazançla 2.494,37 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.400,92 puanı, en yüksek 2.497,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,10 artışla 2.340,80 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,40 primle 4.324,33 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,60 kazançla 1.777,77 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 0,01 artışla 2.985,20 puana yükseldi.

Hacı Ömer Sabancı Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,96 ile Hacı Ömer Sabancı Holding oldu. Hacı Ömer Sabancı Holding'i yüzde 24,66 ile Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret ve yüzde 21,29 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,69 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 4,90 ile Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret ve yüzde 2,30 ile Alkim Alkali Kimya şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 123 milyar 550 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 107 milyar 378,5 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 87 milyar 584 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,54 artışla 928 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 kazançla 6 bin 218 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,88 değer kaybederek 14,6300 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,45 azalışla 15,8200 lira oldu.

Geçen hafta 19,2500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,52 kayıpla 19,1500 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,74 değer kaybederek 15,5580 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Yatırım, Döviz, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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