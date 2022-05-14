Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,61 kayıpla 2.419,23 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.361,77 puanı, en yüksek 2.500,89 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,62 azalışla 2.283,07 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,84 düşüşle 4.260,55 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,01 kayıpla 1.734,00 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,87 azalışla 2.697,72 puana geriledi.

Qua Granite en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,94 ile Qua Granite oldu. Qua Granite'yi, yüzde 18,89 ile Kızılbük GYO, yüzde 14,81 ile GSD Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,70 ile Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 13,64 ile Deva Holding ve yüzde 13,03 ile Esenboğa Elektrik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 114 milyar 240 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 98 milyar 956 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 97 milyar 987 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,33 azalışla 901,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,33 kayıpla 6 bin 40 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 3,47 değer kazanarak 15,4700 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,35 artışla 16,0350 lira oldu.

Geçen hafta 18,4190 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,66 kazançla 18,9090 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,23 değer kazanarak 15,4750 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)