Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (1)

11.06.2022 11:03
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,24 kayıpla 2.543,10 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.511,36 puanı, en yüksek 2.684,77 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,50 azalışla 2.396,09 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,62 düşüşle 4.461,48 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,82 kayıpla 1.834,84 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,63 azalışla 2.774,38 puana geriledi.

Bera Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,24 ile Bera Holding oldu. Bera Holding'i yüzde 20,84 ile Enka İnşaat ve Sanayi, yüzde 16,98 ile Pegasus Hava Yolları izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 13,72 ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, yüzde 12,59 ile Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri ve yüzde 10,81 ile İpek Doğal Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 116 milyar 340 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 107 milyar 460 milyon lirayla Enka İnşaat ve 104 milyar 395,7 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,87 artışla 1.011 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,87 kazançla 6 bin 774 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,95 değer kazanarak 17,0120 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,95 artışla 17,8860 lira oldu.

Geçen hafta 20,7410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,46 kazançla 21,0440 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,24 değer kazanarak 17,2530 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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