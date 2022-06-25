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Yatırımcı rehberi (1)

25.06.2022 11:09
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdiBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,82 kazançla 2.554,08 puandan tamamladı.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,82 kazançla 2.554,08 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.511,34 puanı, en yüksek 2.588,68 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,48 artışla 2.469,75 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,09 primle 4.353,94 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,83 kazançla 1.920,32 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,98 artışla 2.904,03 puana yükseldi.

Ege Endüstri ve Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 30,50 ile Ege Endüstri ve Ticaret oldu. Ege Endüstri ve Ticaret'i yüzde 19,51 ile Tekfen Holding, yüzde 15,40 ile Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,53 ile İskenderun Demir Çelik, yüzde 4,59 ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ve yüzde 3,53 ile Arçelik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 111 milyar 180 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 104 milyar 922,1 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 103 milyar 718,23 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,97 azalışla 1.020 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,97 kayıpla 6 bin 834 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,18 değer kazanarak 17,3520 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,72 artışla 18,2610 lira oldu.

Geçen hafta 21,1860 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,66 kazançla 21,3260 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,22 değer kazanarak 18,1260 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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