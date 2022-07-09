Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,40 kayıpla 2.434,02 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.359,09 puanı, en yüksek 2.475,47 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,72 kazançla 1.918,13 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 0,19 azalışla 2.362,31 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,32 düşüşle 4.123,58 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,50 kayıpla 2.750,99 puana geriledi.

Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,00 ile Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar oldu. Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar'ı yüzde 13,62 ile AG Anadolu Grubu Holding, yüzde 12,67 ile Anadolu Efes izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 8,09 ile TÜPRAŞ, yüzde 5,31 ile Halkbank, yüzde 5,22 ile Petkim şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 108 milyar 180 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 96 milyar 149,34 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 92 milyar 820 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,44 azalışla 967,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,46 kayıpla 6 bin 485 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 3,34 değer kazanarak 17,3210 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,04 artışla 17,5700 lira oldu.

Geçen hafta 20,1440 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,37 kazançla 20,8230 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,90 değer kazanarak 17,7850 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)