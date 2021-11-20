Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 8,91 7,29 22,22 Şişe Cam 11,25 9,56 17,68 Yapı ve Kredi Bank. 3,55 3,09 14,89 Akbank 7,23 6,34 14,04 Garanti Bankası 12,05 10,58 13,89 Karsan Otomotiv 4,11 3,62 13,54 Aksa Enerji 8,05 7,10 13,38 Brisa 26,32 23,34 12,77 Alarko GMYO 26,50 23,50 12,77 Bera Holding 11,37 10,09 12,69 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 92,70 99,05 -6,41 Erbosan 119,10 125,50 -5,10 Türk Hava Yolları 17,09 17,82 -4,10 TAV Havalimanları 27,74 28,66 -3,21 Esenboğa Elektrik 28,00 28,76 -2,64 Halk GMYO 2,66 2,73 -2,56 QUA Granite Hayal Yapı 11,20 11,48 -2,44 Mavi Giyim 77,45 79,10 -2,09 T.S.K.B. 1,55 1,58 -1,90 Kartonsan 52,15 52,65 -0,95 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 16.395.319.465 Petkim 11.514.342.019 Türk Hava Yolları 11.506.522.217 Yapı ve Kredi Bank. 10.695.320.766 Akbank 8.645.516.214 Şişe Cam 8.324.344.974 Kardemir (D) 8.012.474.288 Ereğli Demir Çelik 5.374.496.663 Tüpraş 5.274.229.714 İş Bankası (C) 5.140.269.393 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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