Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 35,12 30,24 16,14 Ereğli Demir Çelik 30,90 26,72 15,64 Coca Cola İçecek 106,80 96,00 11,25 Sasa Polyester 52,00 47,02 10,59 MLP Sağlık 37,54 34,10 10,09 Aksa 34,82 31,86 9,29 İş GMYO 2,85 2,61 9,20 Enka İnşaat 17,92 16,61 7,89 Tüpraş 186,60 173,00 7,86 Kardemir (D) 11,70 10,89 7,44 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) QUA Granite Hayal Yapı 12,69 15,11 -16,02 Biotrend Çevre ve Enerji 5,89 6,98 -15,62 ARD Bilişim Teknolojileri 7,45 8,46 -11,94 Erbosan 127,00 144,10 -11,87 Türk İlaç Serum 11,10 12,53 -11,41 Bera Holding 10,34 11,67 -11,40 Odaş Elektrik 1,41 1,59 -11,32 Verusa Holding 48,66 54,70 -11,04 Aydem Enerji 6,39 7,16 -10,75 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,72 7,52 -10,64 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 29.431.347.866 Türk Hava Yolları 19.322.651.982 Şişe Cam 18.804.162.476 Kardemir (D) 16.739.410.957 Petkim 16.106.342.706 Yapı ve Kredi Bank. 11.871.435.597 Ereğli Demir Çelik 11.005.812.643 Akbank 10.400.873.343 Aselsan 10.082.387.903 Sasa Polyester 9.210.882.846 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)