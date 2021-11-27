Yatırımcı rehberi (2)
27.11.2021 11:02
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta...
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2020 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2020 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|454,00
|665,00
|721,20
|8,45
|58,85
|Cumhuriyet
|3.011,00
|4.403,00
|4.772,00
|8,38
|58,49
|ABD Doları
|7,4310
|11,1250
|12,4450
|11,87
|67,47
|Avro
|9,1200
|12,5840
|14,0650
|11,77
|54,22
|İngiliz Sterlini
|10,1810
|15,0240
|16,6650
|10,92
|63,69
|İsviçre Frangı
|8,4720
|12,0560
|13,5290
|12,22
|59,69
(Sürecek)
Son Dakika 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarihe geçecek bir satış daha! Chelsea ile el sıkıştı 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 09:24 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar 08:55 Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti 08:47 Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor 07:25 Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak 22:47 Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi