Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 454,00 665,00 721,20 8,45 58,85 Cumhuriyet 3.011,00 4.403,00 4.772,00 8,38 58,49 ABD Doları 7,4310 11,1250 12,4450 11,87 67,47 Avro 9,1200 12,5840 14,0650 11,77 54,22 İngiliz Sterlini 10,1810 15,0240 16,6650 10,92 63,69 İsviçre Frangı 8,4720 12,0560 13,5290 12,22 59,69 (Sürecek) (Sürecek)

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