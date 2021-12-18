Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 454,00 795,00 951,70 19,71 109,63 Cumhuriyet 3.011,00 5.260,00 6.292,00 19,62 108,97 ABD Doları 7,4310 13,8800 16,4750 18,70 121,71 Avro 9,1200 15,6800 18,5940 18,58 103,88 İngiliz Sterlini 10,1810 18,4110 21,8060 18,44 114,18 İsviçre Frangı 8,4720 15,0970 17,8290 18,10 110,45 (Sürecek)