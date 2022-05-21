Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2021 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2021 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 780,20 901,50 940,00 4,27 20,48 Cumhuriyet 5.161,00 6.040,00 6.298,00 4,27 22,03 ABD Doları 13,2030 15,4700 15,8880 2,70 20,34 Avro 15,0320 16,0350 16,7850 4,68 11,66 İngiliz Sterlini 17,9310 18,9090 19,8830 5,15 10,89 İsviçre Frangı 14,5400 15,4750 16,3450 5,62 12,41 (Sürecek)