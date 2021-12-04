Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,13, BES fonları ise yüzde 5,56 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 10,81 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 10,93 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 3,13 375 364 9 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları 8,32 15 14 1 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 4,25 89 89 0 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 2,41 72 68 4 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 4,75 37 35 1 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 6,22 70 67 3 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 1,76 42 42 0 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 10,81 12 12 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,28 38 37 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 5,56 245 243 2 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 7,07 52 52 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 6,21 6 6 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 3,46 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 2,10 105 103 2 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 2,26 27 27 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 10,93 13 13 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,28 13 13 0 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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