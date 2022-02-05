Üye Girişi
Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (3)

05.02.2022 12:00
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,28 değer kazandı, BES fonları ise yüzde 0,13 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,28 değer kazandı, BES fonları ise yüzde 0,13 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,76 ile hisse fonları olurken, en fazla gerileyen yüzde 1,71 ile borsa yatırım fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,70 ile fon sepeti fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,85 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,28383215165
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-1,7115114
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,30915238
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,34726111
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,50392217
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,76721755
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,08422418
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5812012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3140380
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,13251128123
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,01503119
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,70761
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,8530525
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,101096643
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1529821
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,5113013
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3213121

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
500

Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:55 Eve gitmek isterken kendini bir anda çukurda buldu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
11:53 Yıllar sonra aldatıldığını öğrenen adam dehşet saçtı! Sokak ortasında iki şarjör mermi boşalttı
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:07:59. #1.12#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement