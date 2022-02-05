Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,28 değer kazandı, BES fonları ise yüzde 0,13 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,76 ile hisse fonları olurken, en fazla gerileyen yüzde 1,71 ile borsa yatırım fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,70 ile fon sepeti fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,85 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: