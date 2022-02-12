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Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (3)

12.02.2022 11:01
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,17, BES fonları ise yüzde 1,45 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,17, BES fonları ise yüzde 1,45 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,93 ile borsa yatırım fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,86 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,1738536120
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları2,9315141
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,4491865
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3872666
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,6140381
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,7573693
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5642384
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,3912120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3040380
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,452512447
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,6450491
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,59770
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,8630282
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,781091072
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,9029272
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,3013130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3313130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika Ekonomi


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