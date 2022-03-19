Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (3)

19.03.2022 11:12
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,87, BES fonları ise yüzde 0,38 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,87, BES fonları ise yüzde 0,38 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,36 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,55 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,23 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında yüzde 2,49 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,8739434942
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-1,8615114
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,2293866
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,9272693
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,8642329
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları4,3675741
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0743367
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,5512012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3041390
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,3825223517
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,7950491
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,20880
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi4,2330300
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,361091081
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,4329272
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-2,4913013
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3013130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Hisse Senedi Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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