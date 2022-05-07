Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,37, BES fonları ise yüzde 0,60 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,24 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,36 ile katılım fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 0,28 ile borçlanma araçları fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: