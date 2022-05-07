Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (3)

07.05.2022 11:01
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,37, BES fonları ise yüzde 0,60 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,37, BES fonları ise yüzde 0,60 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,24 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,36 ile katılım fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 0,28 ile borçlanma araçları fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,3740534459
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları0,2115123
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,98978017
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,24735716
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,11452916
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,0776688
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,6243430
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,2413130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3042400
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,6025519560
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,28501436
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,08981
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,2831292
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,381108921
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,3629290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,2813130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3113130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Katılım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika


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