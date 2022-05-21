Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (3)

21.05.2022 11:02
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,36, BES fonları ise yüzde 1,30 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,36, BES fonları ise yüzde 1,30 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,69 ile fon sepeti fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 3,23 ile fon sepeti fonları iken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 1,23 ile hisse senedi fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,36406298105
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları1,2815510
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon2,37977720
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,4873667
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,6947460
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,86761759
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,6143349
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,9013130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3442400
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,3025516986
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları2,5750473
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,23990
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,2331724
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,531106644
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,13291415
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,9713130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3113130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Fon Sepeti Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika


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