Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,36, BES fonları ise yüzde 1,30 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,69 ile fon sepeti fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 3,23 ile fon sepeti fonları iken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 1,23 ile hisse senedi fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: