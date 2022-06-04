Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (3)

04.06.2022 11:09
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,81, BES fonları ise yüzde 2,25 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,81, BES fonları ise yüzde 2,25 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,29 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 5,80 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,814064032
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları3,2115150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon2,5199980
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,8172711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,4447470
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları5,2976751
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,7043430
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,9113130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3040400
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)2,252552541
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,7250500
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,31990
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi5,8031310
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar3,621101091
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları2,5129290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,6213130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2913130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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