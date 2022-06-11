Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,03, BES fonları ise yüzde 1,27 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,14 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,32 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,52 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 0,81 ile karma ve esnek fonlar geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 1,03 409 313 92 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları 2,26 15 8 7 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 1,60 99 81 18 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,77 72 60 12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 1,85 50 45 2 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,32 76 26 50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 1,12 43 40 3 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 4,14 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,30 41 40 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 1,27 257 162 95 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,47 50 27 23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 1,45 10 10 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,67 31 9 22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,81 110 63 47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 1,11 30 27 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 4,52 13 13 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,28 13 13 0 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)