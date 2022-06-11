Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (3)

11.06.2022 11:04
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,03, BES fonları ise yüzde 1,27 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,03, BES fonları ise yüzde 1,27 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,14 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,32 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,52 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 0,81 ile karma ve esnek fonlar geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,0340931392
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları2,261587
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,60998118
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,77726012
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,8550452
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,32762650
Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,1243403
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları4,1413130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3041400
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,2725716295
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,47502723
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,4510100
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,6731922
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,811106347
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,1130273
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler4,5213130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2813130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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