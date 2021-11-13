Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,12 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 7,03'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,268497
|8,12
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,249553
|7,58
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,210402
|7,53
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,053309
|7,46
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,032888
|7,44
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,474902
|5,97
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,077417
|5,70
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,152547
|5,57
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,127986
|5,34
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,069390
|5,30
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,011714
|7,03
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,067767
|5,78
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019255
|5,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,063602
|5,72
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,062308
|5,55
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,064875
|5,52
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,038067
|5,46
|VEM Altın Katılım EYF
|0,065304
|5,45
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,061319
|5,41
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,062334
|5,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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