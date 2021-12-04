Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,98 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF ise yüzde 10,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1282,894587 12,98 QNB Finans Portföy Altın BYF 67,096491 11,66 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 77,002902 11,47 Fiba Portföy Altın Fonu 0,063400 11,34 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,052681 11,21 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,095637 11,16 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,144950 11,05 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 5,686901 11,02 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,101333 10,96 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,108503 10,93 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,080420 10,99 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,080764 10,98 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,089018 10,97 NN Hay. Em. Altın EYF 0,050079 10,95 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,083439 10,94 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,078734 10,94 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,075221 10,91 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,027060 10,91 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,151140 10,90 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025275 10,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Bu kadarı da olmaz! 10 yaşındaki çocuk kafasına saplanan makasla hastaneye getirildi

Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!

Kalçasından top mermisi çıktı, polis hastaneye patlayıcı ekibi gönderdi!

Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor

Hazırlanması her gün 1.5 saat sürüyor! Üniversiteyi bitiren Dilara baba mesleğini seçti

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma

Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür

Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı