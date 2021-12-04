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Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (4)

04.12.2021 11:16
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,98 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,98 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF ise yüzde 10,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1282,89458712,98
QNB Finans Portföy Altın BYF67,09649111,66
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF77,00290211,47
Fiba Portföy Altın Fonu0,06340011,34
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,05268111,21
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,09563711,16
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,14495011,05
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,68690111,02
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,10133310,96
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,10850310,93
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,08042010,99
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,08076410,98
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,08901810,97
NN Hay. Em. Altın EYF0,05007910,95
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,08343910,94
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,07873410,94
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,07522110,91
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,02706010,91
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,15114010,90
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,02527510,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Yatırım, Finans, Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi


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