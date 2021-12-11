Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,21 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 11,51'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 143,365949 11,21 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 29,963976 10,55 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 9,628896 10,19 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,145537 9,94 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,541772 9,82 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 26,909156 9,67 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 2,190592 9,54 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,930440 9,53 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 27,488521 9,51 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,177186 9,27 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,100515 11,51 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,047390 11,49 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,209762 9,66 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,126114 9,55 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,225496 8,61 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,256222 8,61 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,134818 8,59 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,148295 8,43 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,053158 8,37 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052338 8,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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