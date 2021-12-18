Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 19,25 ile Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF oldu.
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF ise yüzde 14,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|35,731880
|19,25
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|72,655985
|15,91
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,053726
|15,56
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,057035
|15,42
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|90,979165
|15,26
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|79,163251
|14,82
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|29,933797
|14,66
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|75,640064
|14,60
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,203012
|14,58
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|30,144408
|14,42
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,098746
|14,29
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,057237
|12,99
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,017711
|12,89
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,167324
|12,83
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,031075
|12,15
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,054129
|12,10
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,058618
|12,00
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,287902
|11,83
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,069053
|11,83
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,097836
|11,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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