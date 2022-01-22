Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,58 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF ise yüzde 2,90'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,637775
|5,58
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|68,062156
|5,42
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,623588
|5,29
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,572862
|5,01
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,311427
|4,36
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031678
|3,53
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|17,790637
|3,50
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,040157
|3,31
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,559742
|3,24
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,087673
|3,15
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,022431
|2,90
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019043
|2,69
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021566
|2,50
|Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019936
|2,31
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,020500
|2,30
|AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019614
|2,29
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021408
|2,26
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,022234
|2,12
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,020756
|2,12
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,021047
|2,09
(Sürecek)
Kaynak: AA
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