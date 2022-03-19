Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

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Yatırımcı rehberi (4)

19.03.2022 11:11
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,83 ile Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,83 ile Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 7,08'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF28,2725616,83
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)2,6551856,83
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.Sen. Fonu (HSYF)0,0509396,58
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)2,9132656,40
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)153,5135656,22
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,4906596,11
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,1931126,00
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1369385,76
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,9114665,69
Ak Portföy İhracatçı Şirketler His.Sen. Fonu (HSYF)1,0575455,63
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0902687,08
AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0942466,25
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,1067556,24
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0536945,47
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,2418284,48
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1809424,47
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2420974,33
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1445024,32
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2747114,31
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0652864,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, TEM Otoyolu, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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