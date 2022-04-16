Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (4)

16.04.2022 11:02
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,79 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,79 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 9,13'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF21,71480512,79
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,30085612,20
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,14835211,91
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,07460811,86
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu3,46847310,94
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,4847638,15
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0995118,14
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)32,0391578,13
Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1966687,86
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF33,8130797,40
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1127229,13
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1921516,79
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,2873966,20
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,2149326,16
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF0,1720745,82
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF0,1753725,81
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0297295,71
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0682555,64
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0656255,54
Türkiye Hay. ve Em. Sürdürülebilirlik His. Sen. EYF0,0473335,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Spor Federasyonu, Yatırım, Banka, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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