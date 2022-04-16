Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,79 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 9,13'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|21,714805
|12,79
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,300856
|12,20
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,148352
|11,91
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,074608
|11,86
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|3,468473
|10,94
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,484763
|8,15
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099511
|8,14
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|32,039157
|8,13
|Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,196668
|7,86
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|33,813079
|7,40
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,112722
|9,13
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,192151
|6,79
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,287396
|6,20
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,214932
|6,16
|AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF
|0,172074
|5,82
|AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,175372
|5,81
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,029729
|5,71
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,068255
|5,64
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065625
|5,54
|Türkiye Hay. ve Em. Sürdürülebilirlik His. Sen. EYF
|0,047333
|5,36
(Sürecek)
Kaynak: AA
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