Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,48 ile Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF ise yüzde 7,73'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 37,130728 8,48 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 26,383453 8,23 Neo Portföy Birinci Değişken Fon 1,619694 8,00 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,921292 7,76 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,652502 7,69 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 45,639172 7,51 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,206213 7,38 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,274724 7,27 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,345683 7,25 Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) 1,658297 7,14 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,211742 7,73 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,307625 7,26 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,230004 7,26 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,120264 6,71 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082001 6,67 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,340407 6,65 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,031745 6,46 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,024819 6,44 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,071313 6,38 AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,086214 6,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)