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Yatırımcı rehberi (4)

04.06.2022 11:08
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,48 ile Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,48 ile Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF ise yüzde 7,73'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF37,1307288,48
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF26,3834538,23
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,6196948,00
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,9212927,76
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,6525027,69
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF45,6391727,51
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,2062137,38
TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,2747247,27
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)4,3456837,25
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)1,6582977,14
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,2117427,73
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,3076257,26
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,2300047,26
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1202646,71
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0820016,67
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,3404076,65
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0317456,46
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0248196,44
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0713136,38
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0862146,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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