Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,62 ile KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,61'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu 0,943708 -2,62 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,855718 -1,96 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,922828 -1,91 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,150886 -1,29 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,076239 -1,21 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,952677 -0,95 Aura Portföy Değ. Fon 0,864608 -0,31 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,363019 -0,22 Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon 1,00477 -0,20 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,48758 -0,17 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016481 -1,61 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,011534 -0,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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