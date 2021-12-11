Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,98 ile TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 4,02'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|2,314946
|-1,98
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,832692
|-0,18
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,242456
|-0,04
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014557
|-4,02
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,04769
|-0,15
(Sürecek)
Kaynak: AA
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