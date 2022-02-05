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Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (5)

05.02.2022 11:59
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,14 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,14 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Degişken Grup EYF ise yüzde 4,15'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

QNB Finans Portföy Gümüş BYF62,048756-4,14
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF29,805891-3,76
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,157105-3,47
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF27,227406-3,45
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF26,295266-3,07
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF17,985115-2,82
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,171291-2,59
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF25,698392-2,52
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,119079-2,50
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF26,066056-2,48
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,026206-4,15
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,014925-2,43
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,053051-2,28
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,051105-2,27
AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,082522-2,21
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,253063-2,12
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,036084-2,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,064740-2,08
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,048111-2,06
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,093283-2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Spor Federasyonu, Yatırım, Finans, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika Ekonomi


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