Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,14 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Degişken Grup EYF ise yüzde 4,15'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|62,048756
|-4,14
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|29,805891
|-3,76
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,157105
|-3,47
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|27,227406
|-3,45
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|26,295266
|-3,07
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|17,985115
|-2,82
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,171291
|-2,59
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|25,698392
|-2,52
|Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,119079
|-2,50
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|26,066056
|-2,48
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,026206
|-4,15
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014925
|-2,43
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,053051
|-2,28
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,051105
|-2,27
|AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,082522
|-2,21
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,253063
|-2,12
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036084
|-2,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,064740
|-2,08
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,048111
|-2,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,093283
|-2,05
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Kaynak: AA
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