Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı

28.05.2022 15:55

ABD borsalarında son günlerdeki yükselişe rağmen kripto paralardaki düşüş sürüyor. Cuma günü yüzde 2,4'lük değer kaybıyla 28 bin 700 dolara kadar düşen Bitcoin, sekiz hafta arka arkaya değer kaybederek Ağustos 2011 sonrasında bir ilki yaşadı.

Kripto para birimlerinde ve dijital varlıklardaki düşüş yatırımcıyı kara kara düşündürüyor Lider kripto para birimi Bitcoin'de sekiz hafta üst üste yaşanan değer kaybıyla ağustos 2011 sonrasında bir ilk gerçekleşti. Cuma günü yüzde 2,4'lük değer kaybıyla 28 bin 700 dolara kadar gerileyen Bitcoin bugün de benzer seviyelerde hareket ediyor. Dün yüzde 5'e yakın değer kaybeden iki numaralı kripto para Ether de bugün 1750 dolar civarında bulunuyor.

TOPLAM DEĞER KAYBI 5 MİLYAR DOLAR

Mayıs ayında kripto piyasasında toplam değer kaybı yaklaşık 500 milyar dolara ulaşırken, oransal olarak kayıp yüzde 29'u buldu. Bloomberg, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaşma adımlarının ve Luna ile TerraUSD gibi sabit coinlerdeki çöküşün devam eden etkilerine işaret etti.

ABD BORSALARIYLA KORELASYON BOZULDU MU?

Öte yandan, son iki günde bir diğer riskli varlık sınıfı hisse senedi piyasalarında yükseliş görülürken dijital varlıklarda düşüşün sürmesi, ikili arasında son dönemde görülen korelasyonun da bozulmakta olduğu endişelerine neden oldu. City Index kıdemli piyasa analisti Fiona Cincotta da ABD'de son günlerde teknoloji hisselerinde yeniden yukarı yönlü hareket görülürken dijital varlıklarda düşüşün sürdüğüne, Nasdaq borsası düştüğünde ise dijital varlıkların düşmeye devam edeceğinden edişe edildiğine işaret etti.

BITCOIN'DE KRİTİK SEVİYELER NELER?

Cincotta, Bitcoin'de 28 bin doların altında bir hareketin düşüş eğilimini sürdürmek ve yılın en düşük seviyesi olan 25 bin 425 doları test etmek için önemli olacağını söyledi. Bunun ötesinde, bir sonraki psikolojik seviyenin 20 bin dolar olacağını söyleyen Cincotta, alıcıların yukarı yönlü bir kırılma ve fiyatta herhangi bir toparlanma şansı için 31 bin 500 dolar üzerinde bir hareket arayacaklarını da sözlerine ekledi.

YATIRIMCI FARKLI ALANLARA YÖNELİYOR

ABD merkezli varlık yönetim şirketi Miller Tabak piyasa stratejisti Matt Maley, yatırımcıların kripto paralarda tekrar kaybetmek istemediğini ve diğer alanlara baktıklarını belirtti. Bir diğer açıdan bakıldığında Bitcoin'in yatay hareket ediyor olmasının da iyi bir şey olduğunu söyleyen Maley, "Ne kadar uzun süre istikrarlı olursa, bir miktar yukarı yönlü ivme kazanma olasılığı o kadar yüksek olacaktır. Güven, kripto para birimleri gibi yeni varlıkların çok önemli bir parçası" dedi.

YORUMLAR
500
Bir ödeme devi daha kripto para kabul etmeye başlıyor Bir ödeme devi daha kripto para kabul etmeye başlıyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bitcoin, Kripto, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 16:10:20. #1.13#
SON DAKİKA: Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement