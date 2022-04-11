Yazlık Patates ekimi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yazlık Patates ekimi başladı

11.04.2022 13:19
Yazlık Patates ekimi başladı

Niğde'nin Altunhisar İlçesi'nde yazlık patates ekimi başladı.

Niğde'nin Altunhisar İlçesi'nde yazlık patates ekimi başladı. Yeni ekilen ürünler 60 gün sonra hasat edilip sofralara ulaşacak.

Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili Tuncer Özçelik, geçen yıl 25 bin dönüm alana ekilen patatesin bu yıl 8 bine düştüğünü söyledi. Bu yıl ekimin az olduğunu ifade eden Özçelik, "Niğde patatesi ile ünlü. Altunhisar ilçemizin yazlık turfanda patates ekimi başladı. Altunhisar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda ekim başladı, 3-5 güne de ekimler biter. Ekemeyen çiftçi arkadaşlarımız var. Patates ekimi biraz azaldı. Geçen sene Altunhisar genelinde 25 bin dönüm ekim alanları vardı. Şu anda ekim alanları 8 bine kadar düştü. Bu sene 10-8 bin dekar alanda 30 bin veya 35 bin ton civarında ürün alabiliriz" dedi.

Patates çiftçisi alternatif ürünlere yöneliyor

Maliyetlerin ekimlerin azalmasına neden olduğunu belirten Özçelik, "Patates ekimlerinin azalmasının nedeni pahalı maliyetlerin yüksek olması. 1 ton mazot 22 bin lira, 1 ton gübre 14 bin lira, en ucuzu 7 bin lira. Bir şişe ilaç 750 lira. Şu anda maliyetler çok yüksek olduğu için ekemiyor. Ekemeyen çiftçi arpa, yulaf, buğday, nohut, fasulye gibi ürünlere yöneliyor. Devlet bu ürünlere destek veriyor. Onlar da bu ürünlere yöneliyor" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Yazlık Patates ekimi başladı
Yazlık Patates ekimi başladı
Yazlık Patates ekimi başladı
Yazlık Patates ekimi başladı
Yazlık Patates ekimi başladı
Yazlık Patates ekimi başladı
Yazlık Patates ekimi başladı
Yazlık Patates ekimi başladı

YORUMLAR
500
NİĞDE'DE YAZLIK PATATES EKİMİ BAŞLADI NİĞDE'DE YAZLIK PATATES EKİMİ BAŞLADI Niğde'de erkenci patates ekimi devam ediyor Niğde'de erkenci patates ekimi devam ediyor

Altunhisar, Niğde, Hasat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yazlık Patates ekimi başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Mansur Yavaş "Ben kamu görevlisiyim" dedi ama Akşener onu öve öve bitiremedi
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:29:08. #1.12#
SON DAKİKA: Yazlık Patates ekimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement