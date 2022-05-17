Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar - Son Dakika
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Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar

17.05.2022 10:44

- Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, 13 gün 15 saatte İskenderun Körfezi'ne ulaştı Açık deniz yelken sporcuları Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, rüzgar gücüyle Türkiye'nin dört denizini geçerek 13 gün 15 saatte İskenderun Körfezi'ne ulaşıp Türkiye rekoru kırdılar.

- Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar

Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, 13 gün 15 saatte İskenderun Körfezi'ne ulaştı

HATAY - Açık deniz yelken sporcuları Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, rüzgar gücüyle Türkiye'nin dört denizini geçerek 13 gün 15 saatte İskenderun Körfezi'ne ulaşıp Türkiye rekoru kırdılar.

Tolga ve Atilla Gökova, Artvin'in Hopa ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından, yelkenliyle 'Türkiye Turu Rekoru' için denize açıldı. Gökova kardeşler; Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçerek 13 gün 15 saatte Türkiye'nin güneyindeki İskenderun Körfezi'ne ulaştılar.

Yelkencileri İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon karşıladı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, yaptığı açıklamada, Turkcell olarak kuruldukları günden bu yana spora destek verdiklerini belirterek, Tolga ve Atilla Gökova kardeşlerin yelken sporu açısından önemli bir Türkiye rekoru kırmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Hopa'dan İskenderun'a bin 700 millik etabı 13 günde tamamladıklarını aktaran yelken sporcusu Atilla Gökova, bunun Türkiye'deki yelkencilik açısından iyi bir süre olduğunu vurguladı.

Başkalarının da bu rekoru deneyip kırmasını arzu ettiklerini aktaran Gökova, "Vardıktan sonra bittiğine üzüldüğümüz, bittiğine de sevineceğimiz kadar zor bir seyahat oldu. Şimdilik bizde rekor. Tabii ki uzun bir süre kalmasını da temenni ederiz. Bu rekor denemesini yaparken doğaya hiç zarar vermedik. Hiç yakıt tüketmeden, bütün doğal atıklarımızı denize atmak yerine doğaya uygun projemiz vardı. Kendi suyumuzu ürettiğimiz, enerjimizi güneşten aldığımız ve bunu da layığıyla yapabilmiş olmak ve böyle yaşamaya devam edebilmeyi çok arzu ediyoruz. Bu yaşam ideolojisinin yaygınlaşması aslında bizim için rekor denemesi süresinden çok daha önemli. Çünkü bahsettiğimiz gelecek artık geldi ve çok daha dikkatli olmamız gereken bir döneme girdik" dedi.

Tolga Gökova ise ağabey ve kardeş olarak bu rekoru kırmış olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar
Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar
Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar
Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar
Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar
Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar
Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar
Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar
Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar - Son Dakika


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