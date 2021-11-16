Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti

Yemeksepeti'nin dün gece hacklendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak sabah saatlerinde bir açıklama yapan şirket, hacklenme iddialarını yalanladı.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada, "Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır. Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir." denildi.

HACKERLAR GAZETECİYE KİŞİSEL BİLGİLERİNİ GÖNDERDİ

Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlar Yemeksepeti'nin açıklamasından çok farklı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu hackerlara mail atarak iddiaları doğruysa kendi kişisel bilgilerini göndermelerini istedi. Hackerlar Haskoloğlu'nun adresini tarif ederek mail atınca Haskoloğlu da bu durumu sosyal medyadan paylaştı.

İbrahim Haskoloğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yemeksepeti'nden yaklaşık 50 milyon kişinin verilerinin çalınıp Darkweb'de satıldığı belirtilmişti. Verileri satışa sunan Hacker'a ulaştım, kanıtlaması için kendi adresimi, telefon numaramı göndermesini istedim kendisi açık adresimin tarifiyle beraber telefon numaramı gönderdi. Bu verileri ne kadara sattıklarını sordum kendisi: 'Yemeksepeti iyi bir miktarda para verirse verileri kimseye satmayacağız.' Mesajını gönderdi. Hacker son olarak şunları söyledi: Bu sızıntı, Mart 2021'de gerçekleşen bir önceki sızıntıyla ilgili değil. Bunlar en güncel veriler. Ayrıca Kasım 2021 verisine de sahibiz ve bunu zaten rastgele kullanıcılarla kanıtlıyoruz."