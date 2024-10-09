Yeni Reeskont Kredileri Modeli 2025'te Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Reeskont Kredileri Modeli 2025'te Başlıyor

Bakan Şimşek, yüksek teknolojili üretim için reeskont kredileri modelinin 2025'te uygulanacağını açıkladı.

09.10.2024 14:25
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele de 2025 yılında geçeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından reeskont kredilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İhracatçıların her zaman yanında olduklarını kaydeden Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"2023 yılı Mayıs ayında 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar liraya çıkarttık. Eximbank'ın sermayesini 21,9 milyar lira artırarak 35,7 miyar liraya yükselttik. Reeskont faizine yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır getirdik ve reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış şartını kaldırdık. Hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasını 30 puan artırarak yüzde 80'e çıkarttık. Eximbank'ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredilere yaklaşık 1,1 milyar dolar hazine geri ödeme garantisi ve karşı garanti sağladık. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele de 2025 yılında geçeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Reeskont Kredileri Modeli 2025'te Başlıyor - Son Dakika

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