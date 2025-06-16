Yeni Serbest Fon Yatırımcılara Sunuldu - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Serbest Fon Yatırımcılara Sunuldu

16.06.2025 12:22
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Yapı Kredi Portföy, yatırımcılara düzenli gelir sağlayan yeni serbest fonunu tanıttı.

Yapı Kredi Portföy, yatırımcılara düzenli nakit akışı sağlamayı hedefleyen yeni serbest fonunu yatırımcılara sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 16-20 Haziran'da talep toplanacak "Yapı Kredi Portföy Şubat 2028 Kar Payı Ödeyen Serbest Fonu", döviz cinsinden gelir yaratmayı ve her ay yatırımcılara nakit ödeme yapmayı amaçlıyor. Fonun alım talimatı için son gün 20 Haziran olurken, yatırım dönemi 23 Haziran'da başlayacak ve 11 Şubat 2028'de sona erecek.

Fonun yatırım stratejisi kapsamında, toplam değerinin en az yüzde 80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilecek. Portföyden elde edilen faiz ve kar payı gibi gelirler, yatırımcılara her ay düzenli olarak ödenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, hayata geçirdikleri bu yeni fonun istikrarlı nakit akışı fırsatından yararlanmak isteyenler için güçlü bir alternatif olduğunu belirtti.

Peker, Yapı Kredi Portföy olarak yatırımcılarının ihtiyaçlarını işlerinin merkezinde tuttuklarını vurgulayarak, bu kapsamda tasarladıkları yeni fonlarıyla yatırımcılarına düzenli gelir sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Yapı Kredi Portföy Şubat 2028 Kar Payı Ödeyen Serbest Fonu'nun dönemsel kar payı ödemelerinin, her ayın son iş gününde hesaplanacağı ve takip eden ilk işlem gününde yatırımcılara ödeme yapılacağı bilgisini paylaşan Peker, "Ödenen kar payı, fon toplam değerinden düşülerek, katılma payı fiyatına oransal olarak yansıtılacak. Bu yenilikçi döviz fonumuz, uzun vadeli bir yatırım aracından beklenen istikrarı, aylık gelir avantajıyla birleştirecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Serbest Fon Yatırımcılara Sunuldu - Son Dakika

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