Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi Eğitimi tamamlandı - Son Dakika
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Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi Eğitimi tamamlandı

08.05.2022 08:26
Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi Eğitimi tamamlandı

Yüreğir Ziraat Odası tarafından ziraat mühendisleri ve üreticilere yönelik verilen Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi Eğitimi tamamlandı.

Yüreğir Ziraat Odası tarafından ziraat mühendisleri ve üreticilere yönelik verilen Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi Eğitimi tamamlandı.

Ziraat mühendisleri ve üreticilerin yeni tarım teknolojilerinden olan tarımda drone kullanımı, dronlar vasıtasıyla tarımsal üretim alanlarından elde edilecek görüntülerin analizlerini yapabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim tamamlandı. Katılımcılara, Ticari İHA1 Pilotu Sertifika Eğitimi, Temel Radyo Haberleşme Eğitimi, Tarım Teknolojileri; Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme Eğitimleri'yle ilgili sertifikaları, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve TAYEM Müdürü Emin Tepeli tarafından verildi.

Eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Odamızın hazırladığı, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan, Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi Eğitimimiz tamamlandı. Teknolojinin her geçen gün daha da önem kazandığı dünyada, artık tarım sektörünün de yer almasının gerekliliğiyle, bir eğitim projesi hazırladık. 10 gün süren bu eğitimle amacımız, Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimiyle ilgili, mühendislerimiz, çalışanlarımız ve üreticilerimize katkı sağlamaktı" dedi.

Eğitim sonucunda kazanımlara da değinen Doğan, şunları kaydetti:

"Teknoloji kullanımıyla birlikte üreticilerimiz, ilaç ve gübreyi değişken oranlı olarak uygulayabilecekler ve girdi maliyetlerini önemli miktarda düşürebileceklerdir. Araştırmalar ilaç kullanımında yüzde 20-80 arası, gübre kullanımında yüzde 30-50 arası tasarruf sağlandığını göstermektedir. Ayrıca, ürünün verim ve rekolte tahminlerinin daha doğru olarak yapılabilmesi suretiyle fiyat ve pazar regülasyonu üretici lehine gelişecektir. Suyun kullanımı dahi optimize edilebilecek, su tasarrufu sağlanabilecektir. Teknoloji ve bilişimle, planlı ve kontrollü bir üretimin sağlanabilmesi, üretilen ürünün ve kalitesinin artması, üretici gelirlerinin yükselmesi mümkün olabilecektir. Tarım sektöründe yeni girişim ve istihdamına da katkı sağlayacaktır. Biz oda olarak yenilikleri takip etmeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." - ADANA

Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi Eğitimi tamamlandı
Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi Eğitimi tamamlandı

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Ziraat Odası, Mehmet Akın, Drone, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi Eğitimi tamamlandı - Son Dakika


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