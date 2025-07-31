Yente AŞ'nin Devrimsel Yangın Dronları - Son Dakika
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Ekonomi

Yente AŞ'nin Devrimsel Yangın Dronları

31.07.2025 12:26
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Yente AŞ, yangınlara milimetre hassasiyetiyle müdahale eden yeni nesil dronlar geliştirdi.

Yente AŞ, geliştirdiği yeni nesil yangın dronlarıyla geleneksel söndürme yöntemlerine alternatif sistem geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geliştirilen teknoloji sayesinde yangının merkezine 1 kilometre derinliğe kadar doğrudan ve isabetli müdahale mümkün hale geliyor.

Yente'nin ağır yük taşıyabilen özel dronları, itfaiye hortumlarını doğrudan yangın alanına ulaştırarak arazözlerin dakikada 5 ton su sıkmasını sağlıyor. Bu da her dakika, bir yangın söndürme uçağı kadar suyun doğrudan alevlere yönlendirilmesi anlamına geliyor.

Sistem, sahaya yerleştirilen mobil su tankerleriyle entegre şekilde çalışıyor. Ayrıca, suya eklenen organik bazlı yangın geciktirici kimyasallar sayesinde söndürme etkisi önemli ölçüde artırılıyor.

Halihazırda test aşamasında olan proje için Yente, gelecek 6 ay içinde seri üretime geçileceğini ve sistemin saha kullanımına hazır hale geleceğini açıkladı. Teknolojinin 2026 yaz sezonunda yangın riski yüksek bölgelerde aktif olarak kullanılmaya başlanması hedefleniyor.

Şirket sadece Türkiye'yi değil, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi orman yangını tehdidi altındaki ülkeleri de kapsayan geniş bir uygulama alanı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yente AŞ Kurucusu Davut Yavuz, yangını yalnızca söndürmekle kalmadıklarını, yangının tam merkezine müdahale edebildiklerini belirtti.

Dronlarının, arazözlerle senkronize şekilde çalışarak klasik yöntemlerin ulaşamadığı noktalara saniyeler içinde eriştiğine değinen Yavuz, "Dakikada 5 tonluk su kapasitesiyle, uçak olmadan ormanın en derin noktalarına müdahale edebiliyoruz. Bu sistem, can ve mal kayıplarını minimuma indirecek, devrim niteliğinde bir yenilik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yente AŞ'nin Devrimsel Yangın Dronları - Son Dakika

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