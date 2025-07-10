Yerel Kalkınma Hamlesi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yerel Kalkınma Hamlesi Başlatıldı

Yerel Kalkınma Hamlesi Başlatıldı
10.07.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi Bakanlığı, yerel potansiyeli artırmak için Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı başlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgelerarası kalkınma farklarını azaltmak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı başlattı. Türkiye genelinde uygulanacak bu stratejik destek programı, özellikle bölgelerdeki potansiyeli ortaya çıkaracak yeni yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Programla birlikte; yerel istihdamın artırılması, coğrafi ve sektörel potansiyelin değerlendirilmesi, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması ve yeni sanayi kümelerinin oluşturulması hedefleniyor. Her il için dört öncelikli yatırım alanı belirlenirken, desteklenecek projelerin tamamı fizibilite raporuna dayalı olarak değerlendirilecek.

Başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi portalı üzerinden alınacak. Aynı yatırımcı, çağrı başına en fazla 5 başvuru yapabilecek ve her proje için ayrı bir fizibilite raporu sunulması zorunlu olacak. Ajans Yönetim Kurulu ve Bakanlık Komitesi tarafından onaylanan projelere Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenecek.

Öncelikli Yatırım Konuları

Bayburt'ta desteklenecek yatırım alanları: Bayburt taşı entegre işleme tesisi, Su paketleme tesisi, 1000 büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri tesisi ve Kop Dağı Kayak Merkezi için konaklama tesisi

Erzincan için belirlenen öncelikler: 5 yıldızlı kış turizmi konaklama tesisi, İşlenmiş ve dondurulmuş tavuk ürünleri üretimi, Sıvı karbondioksit işleme tesisi ve Dondurulmuş meyve-sebze üretim tesisi

Erzurum'da desteklenecek stratejik yatırımlar:

En az 1000 büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi, 10 bin ton kapasiteli lisanslı hububat, baklagil ve yağlı tohumlar deposu, Deriden gıda takviyesi üretimi (jelatin, kolajen vb.) ve Ham deri işleme tesisi

Yerel yatırımcılara ve girişimcilere önemli fırsatlar sunan bu program, Kalkınma Ajansları ve il paydaşlarıyla iş birliği içerisinde uygulanacak. Yerel ekonomiyi güçlendirecek bu adımın, bölgesel refah ve üretim kapasitesini artırması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, erzurum, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerel Kalkınma Hamlesi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

13:04
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim
Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
13:04
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
11:49
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
19:27
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
19:06
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
18:17
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası
Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
17:24
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
17:07
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
"Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
17:00
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 13:49:18. #7.11#
SON DAKİKA: Yerel Kalkınma Hamlesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.