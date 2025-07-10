Yerel Kalkınma Hamlesi Başlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgelerarası kalkınma farklarını azaltmak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı başlattı. Türkiye genelinde uygulanacak bu stratejik destek programı, özellikle bölgelerdeki potansiyeli ortaya çıkaracak yeni yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Programla birlikte; yerel istihdamın artırılması, coğrafi ve sektörel potansiyelin değerlendirilmesi, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması ve yeni sanayi kümelerinin oluşturulması hedefleniyor. Her il için dört öncelikli yatırım alanı belirlenirken, desteklenecek projelerin tamamı fizibilite raporuna dayalı olarak değerlendirilecek.

Başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi portalı üzerinden alınacak. Aynı yatırımcı, çağrı başına en fazla 5 başvuru yapabilecek ve her proje için ayrı bir fizibilite raporu sunulması zorunlu olacak. Ajans Yönetim Kurulu ve Bakanlık Komitesi tarafından onaylanan projelere Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenecek.

Öncelikli Yatırım Konuları

Bayburt'ta desteklenecek yatırım alanları: Bayburt taşı entegre işleme tesisi, Su paketleme tesisi, 1000 büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri tesisi ve Kop Dağı Kayak Merkezi için konaklama tesisi

Erzincan için belirlenen öncelikler: 5 yıldızlı kış turizmi konaklama tesisi, İşlenmiş ve dondurulmuş tavuk ürünleri üretimi, Sıvı karbondioksit işleme tesisi ve Dondurulmuş meyve-sebze üretim tesisi

Erzurum'da desteklenecek stratejik yatırımlar:

En az 1000 büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi, 10 bin ton kapasiteli lisanslı hububat, baklagil ve yağlı tohumlar deposu, Deriden gıda takviyesi üretimi (jelatin, kolajen vb.) ve Ham deri işleme tesisi

Yerel yatırımcılara ve girişimcilere önemli fırsatlar sunan bu program, Kalkınma Ajansları ve il paydaşlarıyla iş birliği içerisinde uygulanacak. Yerel ekonomiyi güçlendirecek bu adımın, bölgesel refah ve üretim kapasitesini artırması bekleniyor. - ERZURUM